Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verlobt mit einer Hure

SAT.1Staffel 1Folge 58
Verlobt mit einer Hure

Verlobt mit einer HureJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 58: Verlobt mit einer Hure

22 Min.Ab 12

Ernst von Toensen (58) lässt seine zukünftige Schwiegertochter beschatten, denn er ist gegen die Hochzeit seines Sohnes Frederik (31). Die Nachforschungen ergeben: Silke Weidner (26) führt ein Doppelleben, neben ihrem Kosmetiksalon arbeitet sie als Prostituierte. Der Fall scheint soweit gelöst - bis Silke Weidner die Fakten glaubhaft anzweifelt. Haben die Detektive eine falsche Frau beschattet?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen