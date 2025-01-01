Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Beim Duschen vergewaltigt

SAT.1Staffel 1Folge 71
Beim Duschen vergewaltigt

Lenßen & Partner

Folge 71: Beim Duschen vergewaltigt

22 Min.Ab 12

Heidrun Schomburgs Tochter Valerie (17) wurde in ihrer Schule vergewaltigt. Sie ist im vierten Monat schwanger - für eine Abtreibung ist es zu spät. Das Mädchen verrät nicht die Identität des Täters. Die Detektive stoßen bei ihren Ermittlungen auf ominöse Tauschgeschäfte und schmutzige Video-Aufnahmen unschuldiger Mädchen ...

SAT.1
