Lenßen & Partner
Folge 77: Verbrechen aus Liebe
22 Min.Ab 12
Annette Römers Mann ist plötzlich spurlos verschwunden! Einziger Hinweis: Er hat Spielschulden in der Reno-Bar bei Willi Gerlach - einer Unterweltgröße! Die Ermittler stoßen auf eine merkwürdige Spur: Ein Straßenkünstler und ein überfallener Geldkurier! Für Ingo Lenßen und Christian Storm läuft die Zeit ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1