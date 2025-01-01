Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verbrechen aus Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 77
Verbrechen aus Liebe

Verbrechen aus LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 77: Verbrechen aus Liebe

22 Min.Ab 12

Annette Römers Mann ist plötzlich spurlos verschwunden! Einziger Hinweis: Er hat Spielschulden in der Reno-Bar bei Willi Gerlach - einer Unterweltgröße! Die Ermittler stoßen auf eine merkwürdige Spur: Ein Straßenkünstler und ein überfallener Geldkurier! Für Ingo Lenßen und Christian Storm läuft die Zeit ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen