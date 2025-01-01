Lenßen & Partner
Folge 92: Das Geiseldrama
22 Min.Ab 12
Während einer Observation wird Sandra Nitka in einen bewaffneten Banküberfall verwickelt. Ingo Lenßen kann die Ereignisse über das Telefon mitverfolgen. Er fährt sofort zum Tatort und bietet sich dort als Austauschgeisel an. ..
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1