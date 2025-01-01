Lenßen & Partner
Folge 97: Das tabulose Kindermädchen
22 Min.Ab 12
Daniela Franke sucht Lenßen & Partner auf, weil sie sich Sorgen um ihr russisches Au-pair-Mädchen Ekaterina macht. Die 22-Jährige, die sich um das Baby der Familie Franke kümmert, wirkt seit einiger Zeit labil und eingeschüchtert - sie entpuppt sich als Prostituierte und Erpresserin. Wer ist der Drogenabhängige, für den Ekaterina immer wieder Geld beschafft?
