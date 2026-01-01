Letzter Atemzug - Murder in the Deep
Letzter Atemzug - Murder in the Deep
Was gibt es Schöneres, als zum Sonnenuntergang mit einem geliebten Menschen eine Bootstour zu machen? Doch nicht immer ist das Harmonie pur. Die Doku-Serie zeigt authentische Kriminalfälle auf hoher See.
Letzter Atemzug - Menschliche Abgründe auf hoher See
Segel setzen und die Welt bereisen, eine einsame Insel finden und dort die paradiesische Ruhe der Natur genießen. Oder einfach abends zum Sonnenuntergang mit einem kleinen Boot auf den See hinausfahren und mit dem geliebten Menschen im Arm die letzten Strahlen am Horizont versinken sehen. Was gibt es Schöneres? Der Traum von Freiheit liegt für viele Menschen an Bord eines Bootes auf dem Meer.
Für andere ist das tiefe Wasser Ursprung großer Ängste. Welche Gefahren lauern dort? Es sind wahrscheinlich nicht gruselige Monster am Meeresgrund oder Riesenhaie, die ganze Boote auffressen können. Was ist wenn der eigene Partner zur Gefahr wird oder vielleicht die neuen Nachbarn auf dem anderen Boot? Wem kann man noch vertrauen? Dabei ist gerade für Segler*innen der Zusammenhalt überlebensnotwendig. Die Doku-Serie Letzter Atemzug - Murder in the Deep beleuchtet die Abgründe menschlichen Verhaltens auf Gewässern.
Geschichten, die einem den Atem rauben
Jeff und Marilyn sind seit 15 Jahren verheiratet und scheinen das perfekte Leben am Lake Minnetonka zu führen. Fast jeden Abend fährt das Ehepaar bei Sonnenuntergang auf den See raus und das obwohl Marilyn panische Angst vor dem Wasser hat. Als Jeff Gerüchte zu Ohren kommen, dass seine Frau eine Affäre hat, konfrontiert er sie bei einer Bootsfahrt mitten auf dem See damit. Ihre Aufmerksamkeit hat er sicher, denn sie kann nicht schwimmen.
Mac und Muff Graham lieben das Meer und begeben sich auf eine sechsjährige Weltumseglung auf ihrem Boot “Sea Wind”. Ein Jahr davon wollen sie auf der abgelegenen und menschenleeren Insel Palmyra verbringen. Dort treffen sie auf ein Hippie-Paar, mit dem sie sich nicht verstehen. Die Spannungen werden größer. Als Monate später nur eines der Paare in Hawaii auftaucht, wird das FBI Jahre brauchen, um herauszufinden, was wirklich auf der Insel passiert ist.
Eine Mörderische Welt
Letzter Atemzug - Murder in the Deep zeigt, dass es bei Wein und Wellengeplätscher auch bedrohlich werden kann. Auf dem Wasser tut sich eine mörderischen Welt voll von Eifersucht, Betrug, Lügen, Gier und grenzenloser Wut auf. Jede Folge behandelt einen authentischen Kriminalfall in all seinen Details und gleicht einem Thriller, der auch hartgesottenen Krimi-Fans einen Schauer über den Rücken jagt.