Letzter Atemzug - Murder in the Deep
Folge vom 04.06.2020: Paradies mit Tücken
44 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12
Karen und David Trauger haben sich online kennengelernt. Der erfolgreiche Versicherungsunternehmer aus Pennsylvania war schon zwei Mal verheiratet und ist gut zehn Jahre älter als Karen. Sie ist Eventplanerin, hat aber gekündigt und alle Brücken abgebrochen, um mit David auf seinem Boot, der „Premium Time“ zu leben. Die beiden teilen die Liebe zum Meer, doch als sie auf den Bahamas an Land gehen, beginnen die Probleme: David vermutet, dass seine Frau ihn betrügt, passt sie eines Abends ab und stranguliert sie in blinder Wut mit einem Kabel. Karen fürchte um ihr Leben und will sich scheiden lassen.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.