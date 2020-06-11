Letzter Atemzug - Murder in the Deep
Folge vom 11.06.2020: Bedrohliche Nachbarschaft
44 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Mac und Muff Graham lieben das Meer. Doch nach einer sechsjährigen Weltumseglung auf ihrem Boot „Sea Wind“ beschließen sie, einen letzten Trip auf die einsame Insel Palmyra zu machen, bevor sie eine Familie gründen. Die Idylle wird aber schnell zerstört, als sie ein junges Hippie-Pärchen treffen, das kurz vor ihnen auf Palmyra angekommen ist. Die vier verstehen sich nicht, und die Spannungen werden größer. Muff will abreisen, Mac besteht darauf zu bleiben. Als Monate später nur eines der Paare in Hawaii auftaucht, wird das FBI Jahre brauchen, um herauszufinden, was wirklich auf der Insel passiert ist.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.