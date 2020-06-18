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Die verschwundene Poetin

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Letzter Atemzug - Murder in the Deep

Folge vom 18.06.2020: Die verschwundene Poetin

44 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12

Was gibt es Schöneres, als zum Sonnenuntergang mit dem Boot hinauszufahren, bei einem Sundowner und dem geliebten Menschen im Arm die letzten Strahlen am Horizont versinken zu sehen? „Letzter Atemzug - Murder in the Deep“ zeigt, dass es bei Wein und Wellengeplätscher auch anders zugehen kann - und nimmt die Zuschauer mit in die Abgründe einer mörderischen Welt voll von Eifersucht, Betrug, Lügen, Gier und grenzenloser Wut. Jede Folge der neuen Doku-Serie behandelt einen authentischen Kriminalfall in all seinen Details und gleicht einem Thriller, der auch hartgesottenen Krimi-Fans die Gänsehaut über den Rücken jagt.

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