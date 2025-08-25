Liebesg'schichten und Heiratssachen (7/10)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.08.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (7/10)
In der neuen Folge begleitet Nina Horowitz wieder sechs Singles auf der Suche nach dem Liebesglück. Mit Humor, Tiefgang und Charme erzählen sie von Sehnsüchten und dem Wunsch, noch einmal richtig zu lieben. Inhalt: Roswitha, 75, ehemalige Kosmetikerin aus Salzburg, sucht den Mann, der für sie gebacken wurde. Die jung gebliebene Pensionistin liebt das Reisen, interessiert sich für Kultur, geht gern essen – oder kocht gern auf. Ralf, 55 Jahre, Boot-Charter aus Niederösterreich, sucht eine Frau, die das Leben genauso vielseitig genießt wie er. Zwischen 40 und 55 darf sie sein, und das Aussehen? „Egal – wichtig ist die Chemie“, sagt er. Aus Niederösterreich kommt auch Andrea, 62, Unternehmerin. Sie muss schmunzeln, wenn sie über die Farbe ihres Wohnzimmers spricht: „Goethe hat einmal gesagt: Die beste Farbe für ein Wohnzimmer ist grün.“ Genau dort erzählt sie von ihrem Leben und ihrer Sehnsucht nach einer echten Partnerschaft. René, 38-jähriger Angestellter aus Oberösterreich, sucht eine Partnerin mit einer großen Portion Sarkasmus. Waltraud, 66, pensionierte Bankangestellte aus Wien, hat schon in jungen Jahren witzige Erfahrungen mit Männern gesammelt. Jetzt hofft die lebensfrohe Single-Dame auf eine Partnerschaft voller Liebe und Leichtigkeit. Der zweite Wiener in der Runde ist Herwig, 57-jähriger Service-Mitarbeiter, der über sich selbst sagt, dass er nie erwachsen geworden ist. Wichtig ist ihm eine liebevolle Partnerschaft mit Nähe, Ehrlichkeit – und erfüllender Erotik. Bildquelle: ORF/Talk TV/Wout Kichler