Liebesg'schichten und Heiratssachen (6/10)Jetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 18.08.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (6/10)
Esprit, Humor und Rock ’n’ Roll: Nina Horowitz trifft wieder auf sechs Singles, die mit Charme und Mut der Einsamkeit trotzen – und sich auf die Suche nach der großen Liebe machen. Inhalt: In der sechsten Folge portraitiert Nina Horowitz in lustigen und berührenden Gesprächen wieder Menschen, die ihrer Einsamkeit die Stirn bieten: Hannelore aus der Steiermark träumt von einem intelligenten Partner, mit dem sie auf Augenhöhe ihre Zeit verbringen kann, Stiletto aus dem Marchfeld sucht eine sexuell- und weltoffene Frau für's Leben und Lisi aus dem Bezirk Kitzbühel sehnt sich nach einem großzügigen Mann, der das Herz am rechten Fleck hat. Der kulturbegeisterte Eduard sucht seine zweite Hälfte, mit der er eine Familie gründen kann, Doris aus Wien möchte einem humorvollen, geselligen und direkten Partner begegnen und Patrick aus Wien ist auf der Suche nach einem Mann für eine innige, treue Zweisamkeit. Bildquelle: ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner