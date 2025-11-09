Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Liebesg'schichten und Heiratssachen

Liebesg'schichten und Heiratssachen (10/10)

ORF2Folge vom 09.11.2025
Liebesg'schichten und Heiratssachen (10/10)

Liebesg'schichten und Heiratssachen (10/10)Jetzt kostenlos streamen

Liebesg'schichten und Heiratssachen

Folge vom 09.11.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (10/10)

48 Min.Folge vom 09.11.2025

Wer hat sich verliebt? Wer ist im Glück? Läuteten sogar die Hochzeitsglocken? Nina Horowitz blickt zurück und zieht mit den Teilnehmenden dieser und vergangener Staffeln Bilanz. Inhalt: In der letzten Folge der beliebten Kultsendung zog Nina Horowitz Bilanz und begab sich auf eine Reise von Ost nach West durch Österreich, um mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen sowie vergangener Staffeln über ihre Erlebnisse und Erfolge in der Liebe zu sprechen. Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen