Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 09.11.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (10/10)
48 Min.Folge vom 09.11.2025
Wer hat sich verliebt? Wer ist im Glück? Läuteten sogar die Hochzeitsglocken? Nina Horowitz blickt zurück und zieht mit den Teilnehmenden dieser und vergangener Staffeln Bilanz. Inhalt: In der letzten Folge der beliebten Kultsendung zog Nina Horowitz Bilanz und begab sich auf eine Reise von Ost nach West durch Österreich, um mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen sowie vergangener Staffeln über ihre Erlebnisse und Erfolge in der Liebe zu sprechen. Bildquelle: ORF
© ORF 2