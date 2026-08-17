Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 17.08.2026: Der entscheidende Test
44 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Baylen hofft auf den Moment, der ihr Leben verändern könnte: In London testet sie einen neu entwickelten Nervenstimulator, der ihre Tourette-Tics lindern soll. Zwischen Nervosität und großen Erwartungen erlebt sie einen bewegenden Augenblick, der ihrer ganzen Familie Hoffnung macht. Doch die Euphorie wird schnell von neuen Zukunftsfragen überlagert: Soll das Paar für das Gerät nach England ziehen? Und ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um über Kinder nachzudenken? Während Baylen und Colin mit ihren Entscheidungen hadern, wächst endlich das Vertrauen zwischen Colin und Baylens Vater.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.