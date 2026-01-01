Life of Baylen - Ich ticke anders!
Life of Baylen - Ich ticke anders!
Bei Baylen Dupree weiß man nie, ob sie einen gleich umarmt oder eine Ohrfeige verpasst. Auch beim Einkaufen, beim Sport oder am Flughafen gerät man mit ihr in brenzlige Situationen: Die 21-Jährige aus Jefferson County, West Virginia, hat das Tourette-Syndrom, was bei ihr zu plötzlichen Zuckungen, Lauten oder Bewegungen führt. Außerdem leidet sie an Koprolalie, einer Störung, die im unwillkürlichen Aussprechen von obszönen Worten besteht. Baylens Tics können von allem ausgelöst werden, was sie sieht, hört oder denkt. Das gestaltet ihren Alltag und das Zusammenleben mit ihren Eltern und fünf Geschwistern schwierig. Doch Baylen hat ein großes Ziel: ausziehen und endlich auf eigenen Beinen stehen. Neue Doku-Serie über die großen Herausforderungen und abenteuerlichen Situationen eines Lebens mit Tourette.