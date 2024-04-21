Joko & Klaas joggen live durch BerlinJetzt kostenlos streamen
LIVE: 24 Stunden von Joko & Klaas
Folge 2: Joko & Klaas joggen live durch Berlin
39 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6
Sport ist gesund und wichtig, deshalb wollen Joko und Klaas den Tag vorbildlich mit einer Jogging-Tour durch Berlin starten.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Florida TV
Enthält Produktplatzierungen