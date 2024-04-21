Frühstück mit Joko & Klaas auf zwei Sendern gleichzeitigJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Frühstück mit Joko & Klaas auf zwei Sendern gleichzeitig
74 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6
Ein Sender ist nicht genug, denn schließlich sind Joko und Klaas ja auch zu zweit. Deshalb übernehmen sie nun auch noch das Studio des SAT.1 Frühstückfernsehens und nehmen die ein oder andere Überraschung mit.
LIVE: 24 Stunden von Joko & Klaas
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Florida TV
Enthält Produktplatzierungen