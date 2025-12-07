Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 07.12.2025
Schlammige Schlachten

Folge 3: Schlammige Schlachten

43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Ein verunglückter, voll belanderer Lkw blockiert eine wichtige Verkehrsader. Das Crouch Recovery-Team muss schnell arbeiten, um den Lastwagen wieder auf die Räder zu bekommen, bevor die Rush Hour beginnt. Doch zu allem Unglück muss noch die Ladung aus dem Schwerlasttransporter entfernt werden, bevor sie mit der Bergung beginnen können ...

