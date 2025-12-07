Staffel 1Folge 4vom 07.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 4: Diesel auf der Autobahn
43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Ausgerechnet auf einer der meist befahrensten Straßen Großbritanniens kollidiert ein Lkw mit einem anderen Fahrzeug und verliert Diesel. Während die Lichtverhältnisse immer schlechter werden und die abendliche Rush Hour für Zeitdruck sorgt, müssen die Abschlepper möglichst schnell den Tank stopfen und den riesigen Truck von der Straße bekommen ...
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
