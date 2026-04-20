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Lost Places

Lost Places - Folge 119

WELTFolge vom 20.04.2026
Lost Places - Folge 119

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Lost Places

Folge vom 20.04.2026: Lost Places - Folge 119

43 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Ein Schiff trotzt den Wellen – und dem Gesetz. Jahrzehntelang funkt der legendäre Piratensender Radio Caroline von Bord der „Ross Revenge“ gegen die musikalische Einfalt in Großbritannien an – bis zum brutalen Zugriff der Behörden. Außerdem: ein Luxushotel in Beirut wird zum Schlachtfeld, Stockwerk für Stockwerk, jahrelang. Dazu: Ein russisch-orthodoxes Freizeitdorf mit Zwiebelturmkirche, verlassen in der japanischen Pampa. Und ein arabischer Traum aus 1001 Nacht, der zum Albtraum wurde.

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