Lost Places
Folge vom 20.04.2026: Lost Places - Folge 119
43 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Ein Schiff trotzt den Wellen – und dem Gesetz. Jahrzehntelang funkt der legendäre Piratensender Radio Caroline von Bord der „Ross Revenge“ gegen die musikalische Einfalt in Großbritannien an – bis zum brutalen Zugriff der Behörden. Außerdem: ein Luxushotel in Beirut wird zum Schlachtfeld, Stockwerk für Stockwerk, jahrelang. Dazu: Ein russisch-orthodoxes Freizeitdorf mit Zwiebelturmkirche, verlassen in der japanischen Pampa. Und ein arabischer Traum aus 1001 Nacht, der zum Albtraum wurde.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt