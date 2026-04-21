Lost Places
Folge vom 21.04.2026: Lost Places - Folge 121
43 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Eine geheime Mission in der Wüste, ein legendärer Nazi-General und eine unterirdische Festung: In Tunesien gelingt es den Alliierten 1943, Rommels „unüberwindbare“ Mareth-Linie zu umgehen – dank der Long Range Desert Group, einer Truppe von Abenteurern mit Wüsten-Know-how. Außerdem: Ein Prachtbau in Beirut wird zum Symbol einer Katastrophe. Ein Ballsaal in Alabama, der einst das Herz der schwarzen Bürgerrechtsbewegung war. Und: Griechenlands Elite-Schule mit Eton-Ambitionen und Alcatraz-Flair.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt