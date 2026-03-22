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Lotte Tobisch - Ansichten einer grande Dame

Lotte Tobisch - Ansichten einer Grande Dame

ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.03.2026
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Lotte Tobisch - Ansichten einer grande Dame

Folge 1: Lotte Tobisch - Ansichten einer Grande Dame

43 Min.Folge vom 22.03.2026

Lotte Tobisch, Wiener Schauspielerin und langjährige Organisatorin des Opernballs, prägte das kulturelle Leben mit Stil und Unabhängigkeit. Als Präsidentin von "Künstler helfen Künstlern" engagierte sie sich intensiv für Kunstschaffende. Als Muse bedeutender Persönlichkeiten beeinflusste sie Wiens Gesellschaft über Jahrzehnte. Dieser Film von Nadia Weiss zeichnet ihre wichtigsten Lebensstationen nach. Bildquelle: ORF/Terra Film

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