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Lotte Tobisch - Ansichten einer grande Dame
Folge 1: Lotte Tobisch - Ansichten einer Grande Dame
43 Min.Folge vom 22.03.2026
Lotte Tobisch, Wiener Schauspielerin und langjährige Organisatorin des Opernballs, prägte das kulturelle Leben mit Stil und Unabhängigkeit. Als Präsidentin von "Künstler helfen Künstlern" engagierte sie sich intensiv für Kunstschaffende. Als Muse bedeutender Persönlichkeiten beeinflusste sie Wiens Gesellschaft über Jahrzehnte. Dieser Film von Nadia Weiss zeichnet ihre wichtigsten Lebensstationen nach. Bildquelle: ORF/Terra Film
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Lotte Tobisch - Ansichten einer grande Dame
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