Folge 1: Gruß aus den 80ern

43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Michael wohnt mit seiner Frau Elizabeth und den Kindern in seinem Elternhaus, zu dem er eine enge Bindung hat. Kortney und Dave sollen der Familie helfen, ihrem Eigenheim eine ganz persönliche Note zu verleihen. Die beiden erarbeiten ein Konzept und zeigen Michael und Elizabeth, wie ihr neues Zuhause aussehen könnte.

