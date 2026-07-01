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Bungalow mit Hindernissen

Bungalow mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave

Folge 2: Bungalow mit Hindernissen

42 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6

Kortney und Dave greifen Ted und Shannon bei der Renovierung ihres Hauses unter die Arme, das die beiden ohne vorherige Besichtigung gekauft haben. Nun möchte das Paar das Objekt nach seinen individuellen Wünschen umgestalten. Shannon träumt von einem offenen Raumkonzept und jeder Menge Stauraum für die ganze Familie. Können Kortney und Dave ihre Vorstellungen zufriedenstellend umsetzen?

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