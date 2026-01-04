Marie Brand und die verlorenen KinderJetzt kostenlos streamen
Marie Brand
Folge 1: Marie Brand und die verlorenen Kinder
89 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Marie Brand und Jürgen Simmel sind einem düsteren Geheimnis auf der Spur, um den rätselhaften Tod der Erzieherin Margit Gehringer zu entschlüsseln. Ein Hinweis auf dem Handy des Mordopfers führt das Ermittlerteam zu dem Kinderpsychologen und gefeierten Erfolgsautor Dr. Bernd Jakobi. Ein Jahrzehnt zuvor hatte er mit Gehringer in einem Waisenhaus zusammengearbeitet. Als Jakobi eines Nachts von Fremden gekidnappt wird, spitzen sich die Ereignisse mit einem Mal dramatisch zu. Mit Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Thomas Heinze, Christian Erdmann, Nicole Johannhanwahr, Stephanie Kämmer, Moritz Heidelbach, Katharina Abel und Alice Gruia.
