Folge 3: Faisal Kawusi - Wer hatte welche radikale/extreme Überzeugung?
28 Min.Ab 12
Faisal Kawusi bekommt die ehrenvolle Aufgabe, herauszufinden, wer eine radikale Vergangenheit hat. Der Comedian muss erraten, welcher der gezeigten Kandidaten einst ein Neonazi, ein Salafist oder gar ein Sektenmitglied war.
