Aaron Troschke - Wer hat welches Hobby?
Mask Off
Folge 5: Aaron Troschke - Wer hat welches Hobby?
22 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 6
Aaron Troschke muss diesmal erraten, welcher dieser fremden Personen welches Hobby hat. Die Aufgabe könnte nicht schwieriger sein, denn die Hobbys sind teilweise richtig ausgefallen und exotisch. Dennoch schlägt sich Aaron tapfer.
Mask Off
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn