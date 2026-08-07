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Masters of Dirt – Die ganze Geschichte hinter der Action-Sport-Show

No Roof, No Limits | Masters of Dirt ON TOUR #04

Joyn PartnersStaffel 1Folge 4vom 07.08.2026
No Roof, No Limits | Masters of Dirt ON TOUR #04

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Masters of Dirt – Die ganze Geschichte hinter der Action-Sport-Show

Folge 4: No Roof, No Limits | Masters of Dirt ON TOUR #04

12 Min.Folge vom 07.08.2026

We're taking over Wörthersee Stadium in Klagenfurt for our biggest outdoor show yet — and quite possibly the biggest freestyle show under open sky in all of Europe. The undisputed highlight: DD Squad attempts a world record human launch of 40 metres, live in front of a packed stadium crowd. This is Masters of Dirt at full scale — no roof, no limits, no fear.

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