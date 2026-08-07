No Roof, No Limits | Masters of Dirt ON TOUR #04Jetzt kostenlos streamen
Masters of Dirt – Die ganze Geschichte hinter der Action-Sport-Show
Folge 4: No Roof, No Limits | Masters of Dirt ON TOUR #04
12 Min.Folge vom 07.08.2026
We're taking over Wörthersee Stadium in Klagenfurt for our biggest outdoor show yet — and quite possibly the biggest freestyle show under open sky in all of Europe. The undisputed highlight: DD Squad attempts a world record human launch of 40 metres, live in front of a packed stadium crowd. This is Masters of Dirt at full scale — no roof, no limits, no fear.
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Masters of Dirt – Die ganze Geschichte hinter der Action-Sport-Show
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Genre:Motorsport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Fechter Events GmbH