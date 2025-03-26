Zum Inhalt springenBarrierefrei
Matthias Walkner - Meine längste Etappe

ORF1Staffel 1Folge 1vom 26.03.2025
Folge 1: Matthias Walkner - Meine längste Etappe

22 Min.Folge vom 26.03.2025

Matthias Walkner und sein Körper - zwei, die sich wieder finden müssen. Gerade wieder zu einer Einheit werden. Am 05. Dezember 2023 hat sich das Leben des Rallye-Dakar-Siegers von 2018 durch einen Trainingssturz in den USA schlagartig geändert. Der Salzburger kämpft plötzlich nicht nur um seine Karriere, sondern muss auch um den Erhalt seines Beines bangen. Die gesundheitlich schwerste Zeit seines bisherigen Lebens beginnt. ORF-Redakteur Christian Prates hat den 39-Jährigen auf seiner bislang längsten und härtesten Etappe ein Jahr lang mit der Kamera begleitet und dabei ganz persönliche, exklusive Einblicke bekommen.

ORF1
