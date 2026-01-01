Matthias Walkner - Meine längste Etappe
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Matthias Walkner - Meine längste Etappe
Dokumentation über die schwerste Zeit im Leben des Rallye-Dakar-Sieger von 2018 Am 5. Dezember 2023 hat sich das Leben des Rallye-Dakar-Siegers von 2018 durch einen Trainingssturz in den USA schlagartig geändert. Der Salzburger kämpft plötzlich nicht nur um seine Karriere, sondern muss auch um den Erhalt seines Beines bangen. Die gesundheitlich schwerste Zeit seines bisherigen Lebens beginnt. ORF-Redakteur Christian Prates hat den 39-Jährigen auf seiner bislang längsten und härtesten Etappe ein Jahr lang mit der Kamera begleitet und dabei ganz persönliche, exklusive Einblicke bekommen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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