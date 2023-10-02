Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 2: Im Riesenbagger
21 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12
Die Arbeit in der Mega-Mine bringt die Angestellten an ihre Grenzen: Mathieu sitzt am Steuer eines Riesenbaggers, der als "Langarm" bekannt ist. In erster Linie muss der Fahrer darauf achten, die Stromleitungen unversehrt zu lassen.
