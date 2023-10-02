Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Im Riesenbagger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 02.10.2023
Im Riesenbagger

Im RiesenbaggerJetzt kostenlos streamen

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Folge 2: Im Riesenbagger

21 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12

Die Arbeit in der Mega-Mine bringt die Angestellten an ihre Grenzen: Mathieu sitzt am Steuer eines Riesenbaggers, der als "Langarm" bekannt ist. In erster Linie muss der Fahrer darauf achten, die Stromleitungen unversehrt zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Kabel Eins Doku
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Alle 2 Staffeln und Folgen