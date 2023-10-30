Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Absturzgefahr

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 30.10.2023
Absturzgefahr

AbsturzgefahrJetzt kostenlos streamen

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Folge 9: Absturzgefahr

21 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 12

Die Kamera begleitet die Angestellten bei ihrem anspruchsvollen Berufsalltag in einer der größten Minen Kanadas: Samuel bereitet sich auf eine Sprengung vor, während Mathieu und Patrick unter erschwerten Bedingungen Wände anbringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Kabel Eins Doku
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Alle 2 Staffeln und Folgen