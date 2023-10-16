Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 16.10.2023
21 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12

Martin ist Ersthelfer und gehört zum Brandschutz-Team der Mont-Wright-Mine. Das heutige Training hat es in sich: In eiskaltem Wasser üben die für den Ernstfall ausgebildeten Kollegen die Rettung jener in Not. Bei manchen liegen die Nerven trotz der kontrollierten Bedingungen blank.

