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Mehr als nur ein Ziel - Pilgern in Salzburg

Mehr als nur ein Ziel - Pilgern in Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 2vom 05.03.2025
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Mehr als nur ein Ziel - Pilgern in Salzburg

Folge 2: Mehr als nur ein Ziel - Pilgern in Salzburg

26 Min.Folge vom 05.03.2025

Zufriedenheit und neue Perspektiven - das steht meist am Ende des Wegs eines jeden Pilgerreisenden. Der Beginn und das Warum sind oft unterschiedlich. Begleitet werden Pilger und Pilgerinnen auf dem Pinzgauer Marienweg, die sich mit Pilgerbegleiterinnen der Erzdiözese Salzburg der Herausforderung stellen, sich selbst wieder neu kennenzulernen und Grenzen zu überschreiten. Auf ihrem Weg begegnen sie Menschen, die Schritt für Schritt den Alltag aus den unterschiedlichsten Motiven hinter sich lassen um gestärkt genau dorthin zurückzukehren.

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