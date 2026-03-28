Mei liabste Weis
Folge 10: Mei liabste Weis
89 Min.Folge vom 28.03.2026
Vor idyllischer Kulisse trifft echte Volksmusik auf gelebte Tradition und regionale Schmankerl. Mit dabei: die "Steirische Blas", "Sonntagsmusi", "Gstrich’n vui" und der "Innerberger Dreigesang". Dazu Ausflüge ins Katerloch, zur Tierwelt Herberstein und rund um den steirischen Apfel – ein stimmungsvoller Abend voller Klang und Heimatgefühl. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol Hinweis der Redaktion: Wegen eines medizinischen Notfalls während der Livesendung wurde die Sendung kurzerhand unterbrochen.
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