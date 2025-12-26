Mei liabste Weis - Auf neue WeisJetzt kostenlos streamen
50 Min.Folge vom 26.12.2025
Wie breit aufgestellt, lebendig und zeitgemäß die heimische Volksmusikszene ist, zeigte die neue Sendung des ORF Landesstudio Tirol "Mei liabste Weis - Auf neue Weis". Franz Posch und Diana Foidl entdeckten gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern Volkmusik jenseits klassischer Erwartungen. Grenzen der klassischen Volksmusik wurden spielerisch aufgebrochen und in neue Wege geleitet, neue Klänge bauten auf alte Melodien auf und umgekehrt. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol/Thomas Steinlechner
