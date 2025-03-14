Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 31
23 Min.Ab 12

Emily (23) ist seit fünf Jahren mit Thorsten (24) liiert, nun wollen die beiden heiraten. Dieser Tag soll natürlich etwas ganz Besonderes werden. Als Emilys Vater Ernst (46) androht, wie immer auf Familienfesten ein selbst verfasstes Gedicht vorzutragen, sieht sie die Hochzeitsfeier im allgemeinen Gelächter untergehen: Sie hat Angst vor der Reaktion von Thorstens Familie. Deshalb beauftragt sie ihre Mutter Frida (45), die Lyrikschöpfung zu sabotieren.

