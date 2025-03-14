Mein dunkles Geheimnis
Folge 54: Der Kassensturz
22 Min.Ab 12
Sonjas Ex-Freund Torsten zahlt keinen Cent Unterhalt für das gemeinsame Kind. Mühselig bringt sie sich und die kleine Nele mit einem Kneipenjob durch. In einer Notsituation leiht sich Sonja heimlich Geld aus der Kneipenkasse und wird dabei von Torsten erwischt. Der Kleinkriminelle erpresst seine Ex-Freundin und will mit ihrer Hilfe die Tageseinnahmen der Kneipe stehlen. Sonja weiß nicht weiter: wenn sie sich ihrer Chefin anvertraut, müsste sie ein Geheimnis lüften ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
