Mein dunkles Geheimnis

Der Kassensturz

SAT.1Staffel 3Folge 54
Der Kassensturz

Der KassensturzJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 54: Der Kassensturz

22 Min.Ab 12

Sonjas Ex-Freund Torsten zahlt keinen Cent Unterhalt für das gemeinsame Kind. Mühselig bringt sie sich und die kleine Nele mit einem Kneipenjob durch. In einer Notsituation leiht sich Sonja heimlich Geld aus der Kneipenkasse und wird dabei von Torsten erwischt. Der Kleinkriminelle erpresst seine Ex-Freundin und will mit ihrer Hilfe die Tageseinnahmen der Kneipe stehlen. Sonja weiß nicht weiter: wenn sie sich ihrer Chefin anvertraut, müsste sie ein Geheimnis lüften ...

