Mein dunkles Geheimnis

Astrosucht

SAT.1Staffel 3Folge 67
Folge 67: Astrosucht

23 Min.Ab 12

Silke wünscht sich für ihre Mutter Bettina einen neuen Mann. Doch Bettina mag ihrer Tochter nicht gestehen, dass sie zwar Sehnsucht nach einer neuen Beziehung hat, sich aber auch davor fürchtet. Stattdessen sucht Bettina Hilfe bei Madame Lulu, einer betrügerischen Wahrsagerin, die ihren Opfern das Geld aus der Tasche zieht. Silke befürchtet, dass ihre Mutter Madame Lulu hörig ist und versucht gemeinsam mit ihrem Bruder, Bettina aus den Fängen der Esoterik-Hexe zu befreien.

