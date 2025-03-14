Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Bittere Pillen

SAT.1Staffel 3Folge 71
Bittere Pillen

Bittere PillenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 71: Bittere Pillen

23 Min.Ab 12

Katharina und Torsten erwarten in fünf Monaten ihr Wunschkind. Doch plötzlich bekommt ihre Beziehung einen Sprung: Torsten ist fahrig und unkonzentriert und schützt im Bett vor, zu abgespannt und müde für Zärtlichkeiten zu sein. Katharina kann sich der Vermutung nicht entziehen, eine andere Frau würde hinter Torstens Wesensänderungen stecken. Als Katharinas Freundin Nina für eine Woche zu Besuch kommt, finden beide Frauen die bittere Wahrheit heraus.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen