Mein Gemeindebau Österreich

ATVStaffel 6Folge 7vom 24.04.2025
Folge 7: In der Ruhe liegt die Kraft

48 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Otto bringt die Beratung im Wiener Kostümfundus an den Rand der Verzweiflung. Denn er will die Darsteller seines Musikvideos auf seine ganz eigene Art und Weise einkleiden. Leo und Klaus wollen eine Vernissage besuchen und brauchen dafür noch den passenden Look. Ein Maßanzug muss her, da sind sich die beiden ganz sicher ...

ATV
