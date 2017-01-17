Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau

ATVStaffel 1Folge 2vom 17.01.2017
47 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12

Wer ein Panoptikum der Wiener Seele sehen will, der geht in den Gemeindebau. Rund eine halbe Million Menschen bevölkert diese kleinen Dörfer in der Großstadt. ATV zeigt das gemeinschaftliche Zusammenleben, seine Geschichten und Gesichter. Diese sind so originell und eigentümlich, wie sie nur das Leben schreiben kann. Egal ob Großfamilie oder Greißler, Pensionist oder Parkbankerlbesetzer – es wird geschimpft, gelacht und gezeigt wie mit Wiener Schmäh das Verbindende vor dem Trennenden steht.

