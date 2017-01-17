Mein Gemeindebau - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Mein Gemeindebau - Staffel 1 Folge 2
47 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12
Wer ein Panoptikum der Wiener Seele sehen will, der geht in den Gemeindebau. Rund eine halbe Million Menschen bevölkert diese kleinen Dörfer in der Großstadt. ATV zeigt das gemeinschaftliche Zusammenleben, seine Geschichten und Gesichter. Diese sind so originell und eigentümlich, wie sie nur das Leben schreiben kann. Egal ob Großfamilie oder Greißler, Pensionist oder Parkbankerlbesetzer – es wird geschimpft, gelacht und gezeigt wie mit Wiener Schmäh das Verbindende vor dem Trennenden steht.
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4