Mein Gemeindebau
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Mein Gemeindebau
Der Wiener Gemeindebau ist nicht nur Heimat für rund eine halbe Million Menschen, sondern auch ein Spiegel der Wiener Gesellschaft. "Mein Gemeindebau" zeigt die Menschen, die ihn mit Leben erfüllen, und wirft einen Blick in die ganz privaten kleinen Welten.
Mein Gemeindebau: Ein Blick hinter die Kulissen des Wiener Lebens
Die zehnte Staffel von „Mein Gemeindebau“ startet und wirft erneut einen Blick in die privaten kleinen Welten des Wiener Gemeindebaus. Streame jeden Donnerstag die neueste Folge kostenlos auf JOYN.
Mein Gemeindebau: Bunte Persönlichkeiten und schräge Vögel
Das Kultformat „Mein Gemeindebau“ ist zurück. In der zehnten Staffel werden wieder tiefe Einblicke in das Zusammenleben im Gemeindebau gewährt. Von Großfamilien über Singles bis hin zu alleinstehenden Pensionist:innen – jede:r hat seine individuelle persönliche Geschichte zu erzählen und trägt so zur bunten Gemeinschaft bei.
Staffel 10: Neue Geschichten und alte Bekannte auf JOYN
Das beliebte Reality-TV-Format geht bereits in die zehnte Runde und zeigt erneut die Vielfalt und das lebendige Miteinander im Wiener Gemeindebau. Eines ist bei den neuen Folgen auch wieder sicher: Es wird gegrantelt und geraunzt, was das Zeug hält. Auch bekannte Gesichter wie Christine mit ihren Freunden, Tamara oder Herbert sind wieder mit dabei. Aber auch Julian wird mit seinem Papa Tom und dessen Freundin Lotte jede Menge Schwung in den Gemeindebau bringen. Streame die neuen Folgen der Staffel 10 kostenlos auf JOYN.
Vergangene Staffeln und weitere Kultformate auf JOYN
Für alle Fans von "Mein Gemeindebau" gibt es gute Nachrichten: Alle vergangenen Staffeln können jederzeit kostenlos auf JOYN gestreamt werden. Darüber hinaus bietet JOYN eine Vielzahl weiterer Reality-TV-Formate wie „Teenager werden Mütter“, „Forsthaus Rampensau“ und viele mehr. Egal ob auf dem Smartphone, Tablet, Smart-TV oder online – JOYN hat für jeden Geschmack genau das Richtige dabei.
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