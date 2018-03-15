Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau

Staffel 2 Folge 3: Großes Theater

ATVStaffel 2Folge 3vom 15.03.2018
Staffel 2 Folge 3: Großes Theater

49 Min.Folge vom 15.03.2018Ab 12

Mike lebt seit acht Jahren im Gemeindebau und hat Ambitionen zum Schauspiel. Gut, dass es da das Gemeindebautheater gibt, wo er eine Bühne für sich hat und sein Talent ausleben kann. Dennoch hat Mike ein Problem, er will der Chef sein, doch sein Kollege genauso. Troubles sind vorprogrammiert. Im Gemeindebau ist eben auch nicht immer alles eitel Wonne. Roman hat sich mit seiner Traumfrau Manja im Gemeindebau im 1. Bezirk ein zu Hause geschaffen. Und weil er darüber so glücklich ist, möchte er seine Geliebte heute überraschen. Da die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, wird schön aufgetischt. Gekocht wird allerdings in der Nachbarsküche bei der Schwiegermama in spe, wo auch die Schwiegertante in spe zu Besuch ist und ihre Gemeindebaugedichte zum Besten gibt. Augen bleiben auch in der Gasometer-Stuben keine trocken. Der Dartclub feiert sein Jubiläum und den Geburtstag des Chefs. Und am Abend unterhält Goldkehlchen Mandy Moon. Zur späteren Stunde dürfen dann auch die Gäste ihre gut geschmierten Stimmbänder zum Besten geben.

