Staffel 3 Folge 2: Zurück zu MamaJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Zurück zu Mama
49 Min.Folge vom 30.05.2019Ab 12
Tamara ist eine Frau, gefangen im Körper eines Mannes und in der trägen Mühle der Bürokratie. Zur Geschlechtsumwandlung fehlen ihr noch Gutachten, doch mit der großen Liebe könnte es diesmal beim Kerzerlabend im Stammcafé etwas werden. Von der Liebe enttäuscht, zieht Musiker Roman zurück zur Mama und will sich auf seine Karriere konzentrieren. General Guglhupf, bereits erfolgreicher Künstler, genießt derweil das Leben zwischen zwei Extremen: im logischen und im chaotischen Raum.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen