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Mein Gemeindebau

Staffel 3 Folge 2: Zurück zu Mama

ATVStaffel 3Folge 2vom 30.05.2019
Staffel 3 Folge 2: Zurück zu Mama

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Mein Gemeindebau

Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Zurück zu Mama

49 Min.Folge vom 30.05.2019Ab 12

Tamara ist eine Frau, gefangen im Körper eines Mannes und in der trägen Mühle der Bürokratie. Zur Geschlechtsumwandlung fehlen ihr noch Gutachten, doch mit der großen Liebe könnte es diesmal beim Kerzerlabend im Stammcafé etwas werden. Von der Liebe enttäuscht, zieht Musiker Roman zurück zur Mama und will sich auf seine Karriere konzentrieren. General Guglhupf, bereits erfolgreicher Künstler, genießt derweil das Leben zwischen zwei Extremen: im logischen und im chaotischen Raum.

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