Staffel 03 Folge 06 - Mein Gemeindebau
Mein Gemeindebau
Folge 6: Staffel 03 Folge 06 - Mein Gemeindebau
In der letzten Folge der dritten Staffel gibt es bei „Mein Gemeindebau“ etwas zu feiern, denn Tamara ist nun offiziell am Papier zu einer Frau geworden. Und was braucht Frau Tamara nach diesem Erfolg zuerst? Ganz klar: neue Fliesen! Vor lauter Freude hat sie die alten nämlich am Vorabend gleich herausgerissen. In Wien Meidling ist der beste Dichter der Welt Thomas Frechberger zu Hause. Von seinem Talent weiß leider nur noch keiner. Er arbeitet schon an seinem fünften Buch. Mit seinem besten Freund Jürgen, dem selbsternannten Kabarettisten, hat er heute einen Auftritt in einem Café mit ihrer Stegreifshow. Zum großen Auftritt geht es allerdings schon mit einigen Promille... Währenddessen sind die beiden Ordnungsberater Karl und Thomas von Wiener Wohnen auf Grätzeltour, um Anregungen und Beschwerden der Gemeindebau-Bewohner einzuholen. Das Café Bobby im Gemeindebau an der Engerthstraße ist für viele das verlängerte Wohnzimmer. Die Stammgäste sind eine eingeschworene Truppe samt eigenem Mr. President.
