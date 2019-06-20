Staffel 3 Folge 5: Zwischen Grammeln und GanovenJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Staffel 3 Folge 5: Zwischen Grammeln und Ganoven
Herr Doser ist nicht nur stolzer Bewohner einer Gemeindebauwohnung, sondern auch Pächter eines Kleingartens. Er hat seine Bekannte Christine zu einem Ausflug dahin mit kulinarischen Hochgenüssen eingeladen. Selbstverständlich muss auch die Außenstelle der Kommandozentrale Doser zuvor nach seinen Sicherheitsvorstellungen gestaltet werden. Erst als alles gesichert ist, geht es ans Auslassen des Schmalzes für die Grammeln á la Doser. Christine bewundert inzwischen die äußert gepflegten Blumen im Garten. Ob ihr auffällt, dass Herr Doser hier mit Plastikblumen etwas geschummelt hat? Zaim und Lucia sind im Gemeindebau am Rennbahnweg unterwegs. Als Teil des Reinigungstrupps finden sie bei über 10.000 Bewohnern immer etwas zu tun. Die beiden werden gerufen wenn es besondere Härtefälle gibt und haben schon so manches erlebt. Diesmal ist eines der Stiegenhäuser der reinste Saustall. Ordnungsmanager Otmar ist im Rabenhof im Einsatz um die feuerpolizeilichen Bestimmungen zu überprüfen. Nicht alle Bewohner haben dafür Verständnis. Rapid Pauli sucht dringend die große Liebe und hofft auf die Erfüllung seiner Wünsche beim Gesangsabend in seinem Stammlokal, dem Café Wienerberg. Ein Sänger soll die anwesenden Herzen in Gleichklang bringen. Für die richtige Stimmung kann Besitzer Peter auf die traurigen Geschichten von Rapid Pauli gerne verzichten, nicht aber auf den nötigen Alkoholnachschub. Gut, dass es Stammgäste wie Pauli gibt, die ihm bereitwillig unter die Arme greifen. Doch der Weg zum Supermarkt ums Eck ist schwieriger zu finden wenn man selbst schon recht viel getankt hat. Wird der Nachschub rechtzeitig ankommen, oder muss wegen der angespannten Getränkesituation der Notstand ausgerufen werden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick