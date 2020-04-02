Staffel 4 Folge 2: Kampfkunst à la Doser Jetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Staffel 4 Folge 2: Kampfkunst à la Doser
In Dosers Garten lernt Christine vom Chuck Norris des Gemeindebaus alle Tricks der Selbstverteidigung. Herr Doser ist mit allen Wassern gewaschen und da Christine mit dem Tritt in die Weichteile noch keine Zielsicherheit hat, schnallt sich Herr Doser schnell Plastikeier um die Hüfte. Nach diesem harten Training geht es in einen Wiener Box Club. Dort geht es Gerhard an den Kragen, denn ein Profi zeigt ihm warum ein Schwitzkasten seinem Namen gerecht wird. Nachdem Tamara ihren Alex am Fußballplatz getroffen hat, lädt sie ihn zu einem Tanzkurs ein. Was macht Frau auch sonst wenn sie in die Offensive gehen möchte? Doch bevor die beiden das Tanzbein schwingen können, muss ein neuer Kasten in die Wohnung der Lady. Bereits beim Ausmessen wird ihr klar, dass der Mann im Haus fehlt...
