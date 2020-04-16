Staffel 4 Folge 4: Am Zentralfriedhof ist StimmungJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Staffel 4 Folge 4: Am Zentralfriedhof ist Stimmung
Diesmal zeigt Christine ihrem Freund Herr Doser einen ihrer Lieblingsplätze: den Wiener Zentralfriedhof. Die beiden streifen bei Gräbern von Udo Jürgens sowie Deix vorbei und machen sich ihre so ganz eigenen Gedanken zu den verschiedenen Gedenkstätten... Tamara, die Lady gefangen im Männerkörper, fühlt sich zu dick und möchte den überschüssigen Kilos nun den Kampf ansagen. Sportlich eingekleidet im Rapid Dress begibt sie sich in den Wienerberg Park und dreht ein paar Runden zum Aufwärmen. Im Anschluss begibt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Fitnessstudio, wo ihr der fesche Trainer jedes Gerät ganz genau erklärt. Ronny leidet nach wie vor unter Elektrosmog. Seine Filter die ihm im Alltag helfen, konnten nicht patentiert werden und deshalb möchte er nun versuchen, die Ursache zu bekämpfen. Seiner Meinung nach kommt das Symptom durch einen gerissenen Zahn der im Kiefer eine Lücke verursacht. Ronny besucht eine Zahnärztin im ersten Bezirk. Sie soll Ronny helfen. Der rüstige Werner ist zwar schon 70+, fühlt sich jedoch fit wie 25. Er liebt die Frauen, sie sind für ihn das schönste Geschlecht auf Erden. Er hat eine Dame über das Internet kennen gelernt und ist voller Vorfreude auf das heutige Treffen mit ihr. Als echter Gentleman weiß Werner, was sich gehört und möchte sich heute besonders schick machen. Deshalb steht vor dem Date noch ein Abstecher im Solarium am Programm. Danach macht er sich auf den Weg ins verabredete Café und wartet dort mit Rosen bewaffnet sehnsüchtig auf seine um rund 50 Jahre jüngere Dame.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick