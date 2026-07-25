Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Angelparadies auf Stelzen

HGTVFolge vom 25.07.2026
Angelparadies auf Stelzen

Angelparadies auf StelzenJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 25.07.2026: Angelparadies auf Stelzen

45 Min.Folge vom 25.07.2026

Ein Ingenieur erfüllt sich einen lang gehegten Traum und kauft ein Haus an der Matagorda Bay in Texas, wo er schon seit Jahren mit seiner Familie Urlaub macht. Die Immobilie soll umfassend renoviert und zu einem gemütlichen Rückzugsort für ihn und seine erwachsenen Töchter werden. Gemeinsam möchten sie dort künftig entspannte Tage am Wasser verbringen, angeln und neue Erinnerungen schaffen.

Alle verfügbaren Folgen