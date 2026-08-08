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Mein Haus am Strand

Das Ende des Eighties-Alptraums

HGTVFolge vom 08.08.2026
Das Ende des Eighties-Alptraums

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Mein Haus am Strand

Folge vom 08.08.2026: Das Ende des Eighties-Alptraums

44 Min.Folge vom 08.08.2026

Ein Paar aus Pennsylvania erfüllt sich den Traum von einer Eigentumswohnung direkt am Strand. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern möchten sie dort künftig wertvolle Familienzeit verbringen und neue Erinnerungen schaffen. Die in die Jahre gekommene Wohnung bietet viel Potenzial, benötigt jedoch eine umfassende Renovierung, bevor daraus das erhoffte Feriendomizil werden kann.

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